Jonge schaker Arne Stroobant (9) is opnieuw provinciaal kampioen

Arne Stroobant is ondertussen al een gekende naam in het Belgische jeugdschaken. Ondanks zijn jonge leeftijd puilt zijn trofeekast al flink uit, met onder meer de Vlaamse én Belgische beker bij de U8 in 2020. Recent veroverde hij ook nog het Gouden Paard op het jaarlijkse toernooi van zijn eigen club in Mol. Afgelopen weekend trok hij dan weer naar Mechelen voor het provinciaal kampioenschap. Daar speelde hij zeven partijen op een dag, die hij bovendien allemaal won. De knappe prestatie was genoeg voor de gouden beker en een selectiebewijs voor het Vlaamse kampioenschap dat plaatsvindt in september.