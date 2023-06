Jonge dieven stelen spullen van meisje aan het Zilvermeer

“We zien hier overal mensen die hun ziel verkocht hebben aan de Duivel”: Gelovigen proberen metalheads te bekeren op Graspop

‘Christus is gestorven voor al onze zonden en het eeuwige leven is voor iedereen weggelegd, als je Hem maar in je armen sluit.’ Dat is voor alle duidelijkheid geen statement van onze krant, maar de boodschap van een groepje Nederlandse en Belgische predikers die zich vrijdag moedig onder de metalheads begaven. Vlak voor de poorten van Graspop deden ze vandaag hun best om zoveel mogelijk rockers met ‘satanische’ tekens op hun kledij te overtuigen van hun geloof. “Wat houd je nu over aan Aardse pleziertjes? Tinnitus, een kater of een geslachtsziekte?”