Jeugdhuis Tydeeh blaast Examenuitblaas na zes jaar nieuw leven in

De Examenuitblaas vloeide in 2005 eerder voort uit een preventieproject in samenwerking met de politie en de scholen, om jongeren in de namiddag en vooravond na de examens op één plaats gezellig samen te brengen. Tijdens bepaalde topedities daagden zelfs meer dan 1.000 jongeren op. De laatste editie vond plaats in 2015.“De opkomst was toen – ondanks het uitgebreide aanbod – te laag om een verderzetting van het initiatief te motiveren. Met spijt in het hart namen we afscheid van een mooie traditie die vele jaren lang de start van de zomervakantie inluidde”, zegt schepen voor Jeugd Hans De Groof.