Jaarlijkse Sofie Walk & Run zamelt opnieuw geld in voor Kom op Tegen Kanker

Sofie Roofhooft overleed in 2018 op 44-jarige leeftijd overleed aan borstkanker. Sinds 2019 organiseren haar naasten de ‘Sofie Walk & Run’ om haar herdenken en geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker. Dit jaar gaat het event door op zaterdag 8 oktober. De start is voorzien tussen 9 en 15 uur aan het Chirolokaal in de Nachtegaalstraat. Je kiest uit een parcours van 3, 6, 9 of 15 kilometer. Je betaalt 5 euro als je vooraf online inschrijft. Schrijf je liever ter plaatse in? Dan betaal je 7 euro. Kom je niet wandelen, maar wil je de ‘Sofie Walk & Run’ toch steunen? Doe dan een vrije gift of bestel vóór 4 oktober wafels of soep via www.sofiewalkrun.be. De bestellingen haal je op 8 oktober ter plaatse af aan het Chirolokaal.