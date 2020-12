Intussen 13 rusthuisbewoners overleden sinds corona-uitbraak na bezoek Sinterklaas

Mol Vrijwilli­gers gezocht om zorgperso­neel te ondersteu­nen

18 december De coronacrisis zorgt regelmatig voor een dringende hulpvraag in de zorginstellingen. Daarom is zowel het Heilig Hartziekenhuis als het Rode Kruis op zoek naar extra vrijwilligers om in te springen wanneer dat nodig is.