Inbrekers doorzoeken twee woningen

Dieven hebben woensdag een inbraak gepleegd in de Slagmolenstraat in Mol. Hoe laat de inbraak precies plaatsvond, is niet duidelijk. De bewoners stelden ’s avonds rond 19 uur bij hun thuiskomst vast dat er was ingebroken. De daders doorzochten de woning en gingen aan de haal met geld. Ook aan Duivelsbroek in Mol werd woensdagavond een inbraak in een woning vastgesteld. Ook hier doorzochten de daders de woning, maar hier konden ze op het eerste zicht geen buit maken. De politie sluit niet uit dat beide inbraken het werk waren van dezelfde daders.