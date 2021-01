“Ik ben gestopt toen ze begon te wenen”: dertiger bindt geblinddoekt meisje (13) vast op bed en verkracht haar, maar moet niet naar gevangenis

Mol Dodentol in woonzorg­cen­trum stijgt tot 26 na sintbezoek, directie geeft gebrekkige communica­tie toe

30 december De dodental in het Molse woonzorgcentrum Hemelrijck is opgelopen tot 26. De uitbraak van het coronavirus is mogelijk te wijten aan het bezoek van een hulpsint begin december. De directie geeft in een bericht ook mee dat de communicatie niet vlekkeloos is verlopen de laatste tijd. “Gelukkig zijn er steeds meer bewoners aan de beterhand”, klinkt het. Nabestaanden overwegen wel nog altijd klacht in te dienen.