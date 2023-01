Iconische MOL-letters verhuizen tijdelijk naar Molderdijk

balen Eenrich­tings­ver­keer in schoolomge­ving van De Puzzel Schoor van kracht

Sinds donderdagnamiddag is de nieuwe verkeerssituatie in de omgeving van basisschool De Puzzel Schoor in Balen van kracht. Voortaan is Sinterveld enkelrichting tussen de school en Schoor (N18), waardoor chauffeurs via de N18 Sinterveld niet meer kunnen inrijden om tot aan de school te geraken.

6 januari