Huisbier van De Kemping pakt zilveren medaille op London Beer Competition: “We hadden er goede hoop op, maar het was nog steeds spannend”

MolHet huisbier van het immens populaire Één-programma De Kemping is in de prijzen gevallen op de jaarlijkse London Beer Competition, een internationale bierwedstrijd. Het blonde bier Ne Kemping, dat speciaal voor het programma gebrouwen wordt door de Kempische bier- en natuurliefhebbers Beer 4 Nature, kaapte de zilveren medaille weg. “Dit durfden we voorzichtig te dromen, maar dat het nu ook gelukt is, blijft echt zot”, zegt Kevin Vleminx van Beer 4 Nature.

Voor het ontstaan van Ne Kemping moeten we even terug in de tijd duiken, naar 2020. Kevin Vleminx, Jeroen De Muynck en Pieter Vanhoof brachten hun passie voor bier en natuur samen in één project genaamd Beer 4 Nature. Hun doel? Zelf creatieve bieren brouwen en verkopen om met de opbrengst stukjes bos aan te kopen, op te knappen en open te stellen voor het publiek. Tegen de zomer van 2020 waren ze nog maar enkele maanden aan de slag toen bekend geraakte dat het programma De Kemping van Tijs Vanneste zou neerstrijken in Geel-Ten Aard om kwetsbare werkzoekende mensen een betaald werkervaringstraject aan te bieden. “Ik had meteen zin om er zelf naartoe te gaan, maar dat kon helaas niet. Maar ik dacht wel: hoe cool zou het zijn als we daar ons bier zouden kunnen verkopen”, vertelt Kevin.

Toen bleek dat Tijs Vanneste voor zijn programma nog op zoek was naar een eigen campingbier, wisten de mannen van Beer 4 Nature dat ze hun kans wel gewoon móésten wagen. “Ik heb een mailtje gestuurd om hen uit te leggen wat wij doen en dat we graag onze bieren op de Kemping zouden zien. Omdat we uit de buurt zijn, stelde ik zelfs voor dat we zouden leveren met de bakfiets. Zo gaat niet alleen de opbrengst van het bier naar Kempense bossen, maar is ook de levering ervan CO2-neutraal”, blikt hij terug. “En ik voegde eraan toe dat we nóg een keizot idee hadden, maar dat ze ons dan maar moesten bellen als ze interesse hadden. Je kan al raden dat ik telefoon gekregen hebben”, lacht hij.

Toegankelijk

Het ‘keizotte idee’ was natuurlijk ‘Ne Kemping’, een eigen bier dat voor niet allen voor, maar ook volledig in samenwerking met De Kemping werd gebrouwen. “Dat ging eigenlijk op basis van vertrouwen. De Kemping vzw en productiehuis De chinezen hebben ons laten weten wat zij lekker vinden en daar konden wij dan mee aan de slag. Omdat het programma een groot bereik ging hebben, vonden ze het ook wel belangrijk dat het bier erg toegankelijk zou zijn: niet te bitter en geen té uitgesproken smaken dus”, zegt Kevin. Het eerste recept zat vrijwel meteen goed. “We hebben nog wel een paar aanpassingen moeten doen om het iets te zachter te maken. Het is uiteindelijk een blond bier van hoge gisting geworden”

Quote Als Één konden we natuurlijk met eender welke brouwerij in zee gaan, maar we wilden alles op De Kemping heel lokaal houden. Het bier dus ook. Tijs Vanneste

En dat bier is nu in de prijzen gevallen op de jaarlijkse London Beer Competition, een wedstrijd waarin bieren van over de hele wereld kunnen meedingen naar de hoofdprijs. “Vorig jaar hadden we ons ook al met twee bieren ingeschreven en toen hadden we zilver te pakken. We hadden er dus goede hoop op dat we ook nu een prijs zouden halen. Zeker omdat we nu ook al veel meer ervaring hebben. Vorig jaar hebben we zo 105.000 liter gebrouwen. We zijn dus niet meer het kleine brouwerijtje om de hoek zoals in het begin. (lacht) Met de opbrengst van al ons bier hebben we overigens al 5 hectare bos aangekocht”, vertelt hij. En die noeste arbeid heeft nu zijn vruchten afgeworpen: ook Ne Kemping kaapte een zilveren medaille weg.

200 bakken bier

Tijs Vanneste, bezieler van De Kemping vzw en het bijhorende programma, is natuurlijk enorm trots op de erkenning. “Ik kwam uit de lucht gevallen toen ze het me vertelden. Ik wist niets eens dat het bier was ingeschreven voor de wedstrijd. (lacht) Maar het is een heel onverwachte plus”, zegt hij. “Als Één konden we natuurlijk met eender welke brouwerij in zee gaan, maar we wilden alles op De Kemping heel lokaal houden. Het bier dus ook. En aangezien ik zelf ook een grote natuurmens ben, lag de samenwerking met Beer 4 Nature voor de hand.”

Volledig scherm Sfeerbeeld uit het tweede seizoen van De Kemping. © © VRT

Zelf zijn Tijs en de gasten op De Kemping grote fans van het bier. Afgelopen zomer gingen er wel 200 bakken Ne Kemping door. “En dat op drie weken, he. (lacht) Ik wist dus natuurlijk al dat het bier gewoonweg zeer goed is, maar dat ze dat nu ook in Londen bevestigen, dat is enorm straf. En dat ze daar nu ook het verhaal van De Kemping kennen, dat is nóg straffer”, zegt de programmamaker. “Het tweede seizoen heeft het volgens de cijfers overigens nog beter gedaan dan het eerste, maar ik weet nog niet of er ook nog een derde komt. We moeten oppassen dat we het niet uitmelken: het moet immers oprecht blijven, want dat is ook waarom mensen er zo graag naar kijken, denk ik. Ook de gasten zelf moeten er oprecht beter van worden. Is dat niet? Waarom doen we het dan nog?”, zegt Vanneste. “Bovendien eist het telkens ook mijn hele zomer op en ik voel dat ik nog eens tijd moet doorbrengen met mijn eigen vrouw en kinderen. Dat is net zo belangrijk”, besluit hij.