Hoekske Sport speelt kampioen zonder één wedstrijd te verliezen

Mol Zoektocht naar nieuwe uitbater cultuur­café in ’t Getouw stopgezet

Het gemeentebestuur zet de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor het cultuurcafé in ’t Getouw stop. Hoewel er aanvankelijk veel interesse was tijdens de infosessie en workshop diende geen enkele kandidaat een conceptvoorstel in. “We bekijken de komende weken en maanden welke mogelijke invulling het cultuurcafé in de toekomst zal krijgen”, zegt burgemeester Wim Cayers (CD&V).

13:40