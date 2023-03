Hoe goed ken jij de verkeersregels? Toon je kennis tijdens de verkeersquiz

“Uit onderzoek blijkt dat de helft van de volwassenen in de dode hoek staat bij grote voertuigen. De meesten kiezen zelfs de meest onveilige plek, direct naast de cabine. Tijdens deze verkeersquiz benadrukken we de risico’s van de dode hoek”, zegt schepen voor Senioren Lotte Vreys (CD&V). “We geven je meer uitleg over de dode hoek en frissen je algemene verkeerskennis op.”

De quiz is gratis en vindt plaats op 29 maart van 19 tot 22 uur in het verkeerseducatief centrum op de Molderdijk. Inschrijven is verplicht en doe je tot en met 27 maart via het online formulier of op welzijnssite Ten Hove.