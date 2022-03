Het Schrijvertje zamelt camionette vol hulpgoederen voor Oekraïne in

Basisschool Het Schrijvertje was geïnspireerd door Actie M.I.N, een organisatie die zich inzet voor financieel kwetsbare mensen. “We hebben al jaren goede contacten met Actie M.I.N. Toen we hoorden dat zij goederen inzamelden voor de slachtoffers in Oekraïne, wilden we graag mee op de kar springen. We hebben hen daarom meteen gevraagd welke spullen ze nog nodig hadden”, vertelt directrice Anne Van Limbergen. “Actie M.I.N. heeft vervolgens een lijst van benodigdheden opgesteld samen met Olena, een Oekraïense vrouw die al elf jaar in ons land woont. Daaruit bleek dat er een grote nood is aan onder meer verzorgingsproducten, beddengoed en voedsel in West-Oekraïne, de streek waar Olena vandaan komt.”

Klasgesprek

Dinsdag kwam Olena opnieuw langs op de school om er te vertellen over haar thuisland en het conflict dat er momenteel woedt. “Ze was te gast in het vierde leerjaar, want daar bleken de kinderen toch wel met veel vragen te zitten over de oorlog. Dat is natuurlijk geen gemakkelijk gesprek, zeker niet bij 9-jarigen. Gelukkig is dat wel goed verlopen. Olena is zelf nog leerkracht geweest in Oekraïne en wist dus goed hoe ze een gevoelig onderwerp als oorlog moest aansnijden bij de kinderen”, zegt de directrice. “Hoewel we geen Oekraïnse kindjes op onze school hebben, kennen we toch een grote diversiteit. Sommige leerlingen waren zelf ooit ook vluchteling, bijvoorbeeld uit Syrië. Zij weten dus hoe het is om je thuis, familie en vrienden te moeten achterlaten. Het bezoekje van Olena gaf hen ook de gelegenheid om die ervaringen te delen met de groep”, besluit ze.