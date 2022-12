Herenkledingzaak Check Point stuurt krachtige vredesboodschap de wereld in met 1,5 ton erwten in etalage: “Wij willen gewoon ‘peas’ on earth”

MolHerenkledingzaak Check Point in de Statiestraat doet het weer. Sinds enkele jaren pakt de winkel elke eindejaarsperiode uit met een originele etalage. Deze keer koos uitbater Niels Daniels ervoor om zijn raam te vullen met maar liefst 1,5 ton gedroogde spliterwten om zo een ludieke vredesboodschap uit te dragen, namelijk ‘peas’ on earth. “In deze onzekere tijden met de oorlog in Oekraïne paste er slechts één boodschap: vrede”, legt hij uit.

Met deze verrassende kerstetalage is Check Point allerminst aan zijn proefstuk toe. De afgelopen jaren verbaasde de gekende herenboetiek al met een gecrashte kerstman die met zijn kerstauto in de etalage reed, reuzengrote rendieren en een opgezette ijsbeer. Telkens wordt het opvallende tafereel ook gekoppeld aan spectaculaire kerstverlichting en een klinkende boodschap. Maar 1.500 kilogram spliterwten in je etalage kieperen? Dat is zelfs voor Check Point een ‘first’. “Elk jaar stellen we onszelf de uitdaging om met onze kerstetalage creatief en spectaculair voor de dag te komen. Inmiddels hebben we de lat hoog gelegd voor onszelf”, lacht uitbater Niels Daniels. “We beginnen dus tijdig met brainstormen. Elk gek idee mag op tafel komen. Mogelijk biedt het inspiratie voor wat uiteindelijk uit de bus komt.”

Dit jaar verliep het creatieve proces niet anders. “Er waren al heel wat leuke ideeën de revue gepasseerd. In deze onzekere tijden met de oorlog in Oekraïne voelde evenwel niets aan zoals het hoort. Er paste slechts één boodschap: vrede. Maar hoe moeten we dit vertalen naar een originele en aansprekende etalage? Na wat woordspelletjes kwam ‘Peas on earth’ uit de bus, een ludieke woordspeling op ‘Peace on earth’ (vrede op aarde). In het Engels spreek je ‘peace’ en ‘peas’ immers hetzelfde uit”, legt hij uit. Er moesten en zouden dus erwten in de etalage komen. “Meteen bestelde ik 1,5 ton gedroogde spliterwten bij de groothandel. Deze vormen in onze etalage het decor voor onze etalagepoppen. Zij staan tot maar liefst 70 centimeter diep in de erwten, tot aan hun knieën eigenlijk. Aan de voorgevel hangt ook een reuzengrote verlichte wereldbol, met de verlichte slagzin ‘Peas on earth’.”

Volledig scherm Niels Daniels vulde de etalage van zijn kledingwinkel Check Point met 1,5 ton spliterwten. © Liese Demeulenaere

Erwtensoep

Een uniek en mooi tafereel dus, dat de voorbije dagen al veel kijklustigen trok. “Toch verbaast het me hoeveel klanten het woordmopje eigenlijk niet snappen. (lacht) Maar wie het wel begrijpt, ziet de humor ervan wel in. Alle klanten krijgen bij hun aankoop overigens ook wat spliterwten en een receptje voor erwtensoep, om in thema te blijven”, knipoogt hij. Daarnaast trakteert de kledingzaak alle voorbijgangers zelf ook op verse erwtensoep tijdens de shoppingweekends van 10,11, 17, 18, 24 en 31 december. “Zo willen we onze boodschap van verbondenheid kracht bijzetten”, zegt Niels. “En na afloop van de eindejaarsperiode geven we onze decorerwten een bestemming als erwtensoep voor het goede doel, zodat er geen voedsel verspild wordt. Het zou immers zonde zijn om zo veel erwtjes in de vuilnisbak te gooien.”

Volledig scherm De mannequins van Check Point staan de komende weken tot boven hun knieën in de erwten. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Kledingzaak Check Point wenst dit jaar voor 'Peas' on earth. © Check Point

Volledig scherm Kledingzaak Check Point wenst dit jaar voor 'Peas' on earth. © Check Point

