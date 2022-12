Heraanleg Centrum West gaat tweede fase in

Mol Vragen over PFAS-vervuiling in jouw buurt? Gemeente organi­seert infoavond

Alle buren van de site van SCK-CEN, de brandweerkazerne in de Ambachtsstraat en een wasserij in de Graaf de Broquevillestraat kregen eind oktober te horen dat de bodem er vervuild is met PFAS. De gemeente organiseert nu een infoavond voor inwoners met vragen over de gevolgen daarvan.

25 november