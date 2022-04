Help mee aan de opwaardering van de 15 Kapellekens

“Tijdens de eerste workshop bespreken we de site van de 15 Kapellekens en de nabije omgeving. Daarnaast delen we al eerste creatieve ideeën met elkaar en toetsen we samen verschillende mogelijkheden en denkpistes af”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). Na deze eerste workshop volgen er nog workshops op 21 juni en 13 september. “Tussen elke workshop voorzien we voldoende tijd om achter de schermen de creatieve voorstellen en ideeën uit te werken tot mogelijke en haalbare concepten. Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je toch interesse? Na elke workshop kan je de stand van zaken opvolgen in ons digitaal participatieplatform. Je krijgt telkens ook de kans om ideeën of voorstellen verder aan te vullen”, zegt hij. “Met deze aanpak kunnen we stap voor stap het project laten groeien tot een mooi eindresultaat: een aantrekkelijk concept en ontwerp voor een ultieme beleving van de 15 Kapellekens in zijn historische context. De realisatie van de plannen start in 2023.” Inschrijven voor de workshop kan nog tot 6 mei via het online formulier.