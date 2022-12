Help Brandwonden Kids zamelt geld in voor visuele ontspanningsapparaten: "We hopen er eentje te kopen voor alle zes Belgische brandwondencentra”

MolDe Molse vzw Help Brandwonden Kids en Stichting Brandwonden bundelen hun krachten om kinderen met brandwonden te helpen. De organisaties zijn namelijk een donatiecampagne gestart voor hun Qwiek.up-project. “Een Qwiek.up projecteert beelden in alle richtingen en zorgt zo voor afleiding tijdens de behandeling”, zegt Marc Lodewijckx van Help Brandwonden Kids vzw.

Ondanks alle inspanningen van vzw Help Brandwonden Kids en Stichting Brandwonden worden er elk jaar nog steeds veel kinderen en volwassenen getekend voor het leven door stomme ongelukken met kokend water of vuurwerk. En de behandeling van brandwonden is enorm zwaar. “Om de last van de patiënten te verlichten, willen we voor elk van de zes brandwondencentra in België een Qwiek.up aanschaffen”, legt Marc uit. “Qwiek.up is een nuttig hulpmiddel om de aandacht van kinderen, maar ook van volwassenen, te trekken en hen te doen ontspannen tijdens de verzorging. Het zorgt voor afleiding, stimuleert en mobiliseert de beweging en kalmeert.”

Help Brandwonden Kids vzw en Stichting Brandwonden zamelen geld in voor Qwiek.up-apparaten.

Een soort ontspanningsapparaat dus, maar wel eentje met veel technisch vernuft. “Het Qwiek.up-apparaat projecteert beelden in alle richtingen - aangepast aan de positie van de patiënt - en is eenvoudig te installeren in kamers. Het is dus zeer gunstig voor jonge brandwondenslachtoffers die vaak voor hun comfort worden geïmmobiliseerd. Aan de doelgroepen aangepaste visuele modules worden vervolgens door de zorgteams gebruikt en dragen bij tot de verbetering van het dagelijkse leven van de patiënt, zijn opname in het ziekenhuis, de dagelijkse intensieve behandelingen en dus zijn genezingsproces.”

Donatiecampagne

Via Help Brandwonden Kids heeft het brandwondencentrum van UZ Gent zijn Qwiek.up al in gebruik. “En de resultaten zijn al zeer gunstig voor de jonge patiënten. Vandaar dat we de handen in elkaar slaan met Stichting Brandwonden om voor elk brandwondencentrum een Qwiek.up te kopen. Maar elk apparaat kost wel 6.500 euro. Dat is dus een serieuze som. We doen daarom een beroep op de steun van de mensen. Wie graag zijn steentje bijdraagt, kan terecht op de website van Stichting Brandwonden. Wij zijn alvast zeer dankbaar voor de steun”, besluit Marc.

