Help anderstalige kinderen Nederlands leren

Babbelkousje staat voor ‘lezen en spelen aan huis’. De vrijwilligers begeleiden een anderstalige leerling door al spelend in de vertrouwde thuisomgeving het Nederlands te oefenen. Dit kan door gezelschapsspelletjes te spelen, te puzzelen, te knutselen, samen te lezen, etc. en dat één uurtje per week. De voorwaarde is natuurlijk wel dat je goed Nederlands spreekt en schrijft alsook minimaal 16 jaar oud bent. Iets voor jou? Stel je dan kandidaat via 014 33 16 22 of samenlevingsopbouw@gemeentemol.be.