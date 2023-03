Heilig Hartziekenhuis versterkt samenwerking met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen: “De patiënt moet het middelpunt van de zorg zijn”

Verschillende patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen waren donderdagmiddag uitgenodigd in de cafetaria van het Molse ziekenhuis om de ondertekening van de intentieverklaring bij te wonen. Zij werden op dat moment immers officiële partners van het ziekenhuis. En dat is toch wel bijzonder, want pakweg 30 jaar geleden was zoiets ondenkbaar. “De voorbije decennia heeft er zich haast onmerkbaar een Copernicaanse revolutie voorgedaan in de gezondheidszorg. Er is een besef gegroeid dat de gezondheidszorg niet om de arts draait, maar eigenlijk rondom de patiënt”, zegt dokter Ivo Jacobs, gedelegeerd bestuurder van AZ Mol. “Hoe tevreden is de patiënt met zijn zorg? Hoe heeft hij zijn behandeling ervaren? Dat is hoe nu wij het resultaat van een behandeling meten.”

Maar het gaat nog veel verder dan dat. Zo wordt de patiënt nu ook actief betrokken in zijn individuele zorgtraject én het beleid van het ziekenhuis in het algemeen. Zijn mening dóét ertoe. “Al die evoluties samen hebben ervoor gezorgd dat de zorg warmer en meer persoonsgericht is, maar ook dat de patiënten zelf meer verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen behandeltraject. Om die verantwoordelijkheid ten volle te kunnen opnemen, moeten we de patiënt ook ‘empoweren’. We moeten de patiënt concrete handvaten aanreiken om de eigen situatie beter te begrijpen”, zegt Jacobs. “Het belang van zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen en lotgenoten kan dan ook niet onderschat worden.”

Vandaar dat het Molse ziekenhuis nu - als eerste van de vier Kempense ziekenhuizen - volop de kaart van de zelfhulp trekt. “Doorverwijzen naar zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen doen we al langer, maar we willen die samenwerking nu echt verankeren en verdiepen. Daarvoor gaan we echt met elkaar aan tafel zitten om elkaar beter te leren kennen zodat we onze werking zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen”, zegt Anita Jans, directeur verpleegkundig en paramedisch departement. “Enerzijds weten wij zo beter naar wie wij onze patiënten doorsturen en hoe de groepen precies werken, anderzijds kunnen de groepen een beroep doen op onze professionele know-how, bijvoorbeeld bij vormingen of lezingen.”

Quote Zo’n diagnose gaat veel verder dan puur het medische traject. Er zijn zaken die je alleen begrijpt als lotgenoot, als iemand die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Met een half woord kunnen wij elkaar begrijpen. Liesbeth, Lotgenotengroep Belenos

Het Heilig Hartziekenhuis wordt in haar nieuwe engagement ondersteund door Trefpunt Zelfhulp, een organisatie die de samenwerking tussen zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen enerzijds en ziekenhuizen anderzijds faciliteert. De vzw biedt daarvoor een concreet stappenplan. “De basis is dat verenigingen zich bekend kunnen maken in het ziekenhuis”, zegt Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp. “We gaan nog een stap verder als de groepen ook echt worden aanbevolen door de artsen. In Groot-Brittannië hebben ze daar zelfs een term voor: ‘social prescribing’, een voorschrift om contact te leggen met lotgenoten”, legt ze uit. “Ook het betrekken van verenigingen in het beleid hoort zeker thuis in een groeiende samenwerking.”

En dat klonk natuurlijk als muziek in de oren voor de patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen die donderdag aanwezig waren. “Deze formele overeenkomst is een zeer belangrijke stap om nog meer lotgenoten te bereiken”, zeggen Sandra en Liesbeth van Belenos, een lotgenotengroep voor actieve borstkankerpatiënten in de Kempen. “Want zo’n diagnose gaat veel verder dan puur het medische traject. Er zijn zaken die je alleen begrijpt als lotgenoot, als iemand die hetzelfde meemaakt of heeft meegemaakt. Met een half woord kunnen wij elkaar begrijpen. Er zijn zo al heel mooie vriendschappen ontstaan. Het feit dat het ziekenhuis daar zich nu officieel achter schaart, geeft ons nog meer legitimiteit. Het geeft de patiënten de geruststelling dat ze goed zitten bij ons, en dat maakt de stap om ons te contacteren veel kleiner.”

“De intentieverklaring bevestigt wat we nu al doen”, beaamt Roos van lotgenotengroep Borstkanker Kempen. “En ik hoop dat het onze samenwerking inderdaad nu nog meer verdiept. Vooral voor de patiënt is dat heel belangrijk. Veel patiënten hebben een goed netwerk. Dankzij die steun geraken zij er vaak zelf wel uit. Maar lang niet iedereen heeft die luxe. Sommigen geraken hun netwerk kwijt, juist omdat ze langdurig ziek zijn. Het contact met collega’s, familie en vrienden verwatert omdat ze door hun aandoening niet meer kunnen werken of afspreken. Ze vereenzamen. Vooral voor zulke patiënten kan een lotgenotengroep een nieuwe start en nieuwe vrienden betekenen”, vertel ze. “Individuele en groepsgesprekken en tal van activiteiten kunnen hen de kans bieden beter om te gaan met hun ziekte, zowel tijdens als na hun behandeling.”

