Heilig Hartziekenhuis tweemaal bekroond door Vlaams Patiëntenplatform

De afgelopen zes jaar zette het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ziekenhuizen in de bloemetjes voor het meten en publiceren van de patiëntervaringen in hun ziekenhuis via de Vlaamse Patiënten Peiling. Maar sinds 2019 gaat het VPP nog een stapje verder en beloont het de zorginstellingen die inspanningen leveren om de ervaring van hun patiënten nog te verbeteren. Om de ziekenhuizen daarin te ondersteunen gaf het VPP hen alvast informatie en tips in 2020-2021. Nu we een jaar verder zijn, wilde het VPP de ziekenhuizen die deze adviezen ter harte hebben genomen ook belonen voor hun inspanningen.

“Met de Vlaamse Patiënten Peiling meet het Vlaams Patiëntenplatform patiëntervaringen in de Vlaamse ziekenhuizen. Kostprijsinformatie is daar één onderdeel van. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg verzamelt, verwerkt en publiceert de resultaten. Tijdens het eerste symposium van het VIKZ op dinsdag 11 oktober werden zowel de best scorende ziekenhuizen als de hoogste stijgers in de spotlights gezet”, klinkt het bij Heilig Hartziekenhuis Mol, dat ook in de prijzen viel. Het Molse ziekenhuis is namelijk het tweede best scorende ziekenhuis in Vlaanderen en het ziekenhuis met procentueel het meeste vooruitgang. Gedelegeerd bestuurder dokter Ivo Jacobs en dokter Marc Naert namen de oorkondes trots in ontvangst.