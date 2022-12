Heilig Hartziekenhuis toont hart voor sterrenkindjes tijdens Koesterweek

Elk jaar sterven in Vlaanderen meer dan 1.500 kinderen. “Ook in ons ziekenhuis worden jaarlijks families geconfronteerd met het overlijden van een baby tijdens de zwangerschap of een opgroeiend kind door ziekte of ongeval. Bij het onmetelijke verdriet dat gezinnen op dat moment overvalt, is het heel belangrijk dat we als samenleving zorg dragen voor elkaar. Dat we tonen dat we dit verdriet zien en dat ouders zich gesteund, gehoord en gedragen voelen”, klinkt het bij het Molse ziekenhuis. “Net daarom nemen wij deel aan de Koesterweek van het Berrefonds, een vzw die al veertien jaar families ondersteunt na het overlijden van een kind.”

Op zondag 11 december hijst het ziekenhuis een speciale vlag om de week te starten. Diezelfde dag vieren we niet toevallig ook Wereldlichtjesdag. “Meer en meer mensen over de hele wereld steken dan om 19 uur stipt een kaarsje aan voor kindjes die gemist worden. Zo ontstaat er een golf van troostend licht die door de verschillende tijdzones over de hele wereld reist”, klinkt het. Tijdens de rest van de Koesterweek organiseert het Berrefonds nog tal van activiteiten om dit grote verdriet van gezinnen beter zichtbaar te maken. Daarnaast roept de vzw ook op om een pin te dragen, berichten te delen op sociale media en een affiche voor het raam te hangen om gezinnen met verdriet om een overleden kind te tonen dat zij er niet alleen voor staan.

Extra warmte

“Dat is een ontzettend sterke en krachtige boodschap dat we als samenleving tonen dat we ouders zien en steunen in hun verdriet,” zegt Christine Vandenhole, oprichter van het Berrefonds. “Jammer genoeg kent iedereen wel iemand die een kind verloor. Dus iedereen kan ook een klein stukje verantwoordelijkheid nemen om een troostend signaal en wat extra warmte aan deze gezinnen te geven. Zeker in aanloop naar de feestdagen is dat ontzettend belangrijk.” Het Heilig Hartziekenhuis roept daarom ook alle medewerkers, bezoekers en patiënten op om hun steun te tonen.

