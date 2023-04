Heilig Hartziekenhuis onderzoekt hoe spoeddienst wachttijden kan verminderen

Tom en Nathalie nemen na 29 jaar afscheid van hun Barraca: “Maar we laten ons café achter in ervaren handen”

Voor velen is het een einde van een tijdperk: Tom De Pooter en Nathalie Van Elst stoppen met La Barraca. 29 jaar lang werkten zij dag en nacht, met hart en ziel in het bekendste danscafé van Mol, dat ze in 1994 samen uit de grond stampten. Menig Kempenaar plakte al aan de toog, ontmoette zijn lief of danste tot in de vroege uurtjes in dit icoon op de Corbie. “En dat zal zo blijven, maar dan met een nieuw gezicht achter de toog.”