Heilig Hartziekenhuis installeert patiëntenpanel om dienstverlening te verbeteren

“Het Heilig Hartziekenhuis Mol is voortdurend bezig om zijn diensten aan de patiënt te verbeteren. Wie kan ons beter informeren over onze service dan de patiënt en zijn of haar familie zelf?”, klinkt het. “Daarom willen we een beroep doen op u als lid van ons patiëntenpanel. Als patiënt bent u immers ervaringsdeskundige. Uw ervaring kan ons helpen beter te worden."

Een patiëntenpanel is een groep van patiënten, of hun familie, aan wie het ziekenhuis enkele keren per jaar een vraag over haar beleid wil voorleggen via e-mail. “Door middel van keuzemogelijkheden kan u uw mening hierover meedelen. We geven u ook de mogelijkheid om andere voorstellen te doen.” Inschrijven voor het patiëntenpanel kan op de website van het ziekenhuis.