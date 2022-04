Heilig Hartziekenhuis bereidt zich voor op chronische coronasituatie

Het aantal opgenomen coronapatiënten blijft min of meer op hetzelfde niveau hangen met op- en afgaande pieken en dalen. “Begin deze week was het aantal opgenomen coronapatiënten op de gewone afdelingen gedaald naar 16. Inmiddels is dit opnieuw opgeklommen naar 24. Ook op de dienst intensieve zorgen liggen nog twee coronapatiënten”, laat het ziekenhuis weten. “De huidige corona-opnames omvatten zowel patiënten met corona in ‘nevendiagnose’ als patiënten die echt wegens corona worden opgenomen. En soms evolueert dat ook nog, waardoor het eerder een combinatie is dan een zwart-witverhaal.”