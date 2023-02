“Hé jij daar, lelijk ding”: Kinderraad spreekt radiospot in voor Week Tegen Pesten

Mol Stem op jouw favoriet voor de Cultuur­prijs en Culturele Carrière­prijs

Tal van Mollenaren en verenigingen zetten zich in voor het culturele leven in Mol, en dat verdient natuurlijk erkenning. De gemeente reikt daarom de ‘Cultuurprijs 2020-2022’ en de ‘Culturele Carrièreprijs’ uit. Maar wie die trofeeën in de wacht sleept, dat bepaal jij!

8 februari