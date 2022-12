Hasseltse beautyonderneemster Caroline Rigo opent derde filiaal in hartje Mol: “Ultieme plek voor vrouwen die op zoek zijn naar lichaamsverzorging”

MolHet populaire Café Beauté van de Hasseltse beauty-onderneemster Caroline Rigo komt volgend jaar naar Mol. In februari wordt daar na Hasselt en Knokke-Heist namelijk een derde filiaal geopend, in de Statiestraat. “Bij ons kan je terecht voor alles wat te maken heeft met natuurlijke, minerale make-up en onze aanvullende, pas uitgerolde lijn van skincare producten”, zegt Caroline.

Het gaat hard voor Café Beauté. Vorig jaar opende de Hasseltse onderneemster Caroline Rigo haar tweede filiaal in Knokke-Heist en begin dit jaar verhuisde het oorspronkelijke filiaal in Hasselt nog naar een nieuwe locatie op Zuidzicht, die maar liefst drie keer groter is dan de vorige. In april werd Caroline Rigo zelf ook uitgeroepen tot de Limburgse Jonge Ondernemer van het jaar. En afgelopen maand opende de dame een exclusieve pop-upwinkel in Maasmechelen Village. Kortom: Café Beauté heeft duidelijk het hart van de beauty community veroverd.

Volledig scherm Caroline Rigo komt met haar populaire Café Beauté naar Mol. © RV

De unieke concept- en belevingsstore heeft dan ook veel te bieden voor vrouwen die op zoek zijn naar lichaamsverzorging. “Bij ons kan je terecht voor alles wat te maken heeft met natuurlijke, minerale make-up en onze aanvullende, pas uitgerolde lijn van skincareproducten. Hier vind je niet alleen het complete gamma van onze merken i.am.klean en Cent Pur Cent, je kan bij ons ook terecht voor een ruim aanbod aan huidverzorging en gezichtsbehandelingen”, legt Caroline uit. Daarnaast word je bij Café Beauté niet alleen flink in de watten gelegd, iedereen is er ook welkom om te genieten van een heerlijke cappuccino en lekkere hapjes.

Victoriaanse stijl

En nu gaat die beautyrage dus ook naar de Kempen. De Hasseltse onderneemster heeft namelijk haar oog laten vallen op een handelspand in victoriaanse stijl in de populaire Statiestraat te Mol. “We hebben nog geen concrete datum, maar het is wel de bedoeling dat we in februari 2023 de deuren van onze derde Café Beauté Mol openen”, zegt ze enthousiast. “We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de inrichting, waarvoor we opnieuw samenwerken met Deusjevoo. We houden uiteraard ook rekening met het authentieke karakter van het gebouw, dat aan de achterkant uitzicht geeft op de mooie stadstuin met betegeld terras.”

Volledig scherm Café Beauté opent een derde filiaal in een pand in victoriaanse stijl in de Statiestraat te Mol. © RV

Via de Rozenberg en de tuinpoort aan de voorkant is het pand ook vlot bereikbaar. “Dit gebouw hebben we gekocht omwille van die bereikbaarheid, de groene omgeving en de centrale ligging, waardoor we de mensen uit De Kempen in de toekomst nog vlotter kunnen bedienen en laten meegenieten van ons populaire Café Beauté-concept”, zegt ze. Rigo investeert ruim 750.000 euro in de aankoop en inrichting van het nieuwe filiaal. Daarnaast zal ze er ook een zestal nieuwe mensen een werkplek kunnen bieden.

Volledig scherm Caroline Rigo werd dit jaar nog uitgeroepen tot de Limburgse jonge ondernemer van het jaar. © RV

