Hannesblok vijf dagen afgesloten voor brandweeroefeningen

Mol Twee tamme varkens van Achterbos gevangen en veilig naar opvangcen­trum gebracht

In de nacht van maandag op dinsdag zijn twee varkens, die sinds vorige week loslopen in Achterbos, gevangen en overgebracht naar een opvangcentrum. Vermoedelijk zouden er nu nog één of twee andere varkens op vrije voeten zijn. “We doen in samenspraak met de buurtbewoners het nodige om de dieren in veiligheid te brengen.”

1 maart