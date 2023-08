Grote werken Turnhoutsebaan gaan eind deze maand van start: Bijna 9 maanden verkeershinder

Ontdek de zomerflora in het Buitengoor in Mol: Natuurpunt organi­seert gratis zomerexcur­sie

Zin in een wandeling in de natuur? Natuurpunt Netebronnen organiseert op 6 augustus een zomerexcursie in het Buitengoor in Mol. Trek er mee op uit en ontdek alles over de unieke zomerflora en biodiversiteit van het natuurreservaat.