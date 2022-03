Grote rioleringswerken op til in Sluis

MolMaandag 4 april starten de werkzaamheden voor een omvangrijk rioleringsproject in de Diepestraat, Hooibergen en Sint-Bernardusstraat in Sluis. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe weginfrastructuur. Als alles verloopt zoals gepland, zijn de werken eind dit jaar afgerond. De werkzaamheden zullen wel enige verkeershinder veroorzaken.

Tijdens de werken wordt in de eerste plaats de riolering vernieuwd. “Op dit moment wordt het afvalwater en regenwater van de woningen nog verzameld in één rioolbuis. Deze buis gaat naar de hoofdriolering van Sluis en loopt vervolgens naar het pompstation in de Boeretangsedreef. Hierna loopt dit gemengd rioolwater naar het waterzuiveringsstation op de Borgerhoutsendijk”, legt schepen voor Openbare Werken Andreas Verbeke uit. “Met dit rioleringsproject scheiden we het regenwater van het afvalwater, zodat alleen het afvalwater nog in het zuiveringsstation belandt. Het verzamelde regenwater wordt via grachten vertraagd afgevoerd richting de nabijgelegen Kleine Nete.”

Daarnaast krijgt ook de volledige weginfrastructuur een update. “Tijdens eerdere bewonersvergaderingen legden we hiervoor samen met de bewoners de nodige klemtonen vast. Om de verkeersveiligheid te verhogen kozen we samen voor smallere rijbanen en haakse, compacte kruispunten. Daarnaast voorzien we aan één kant parkeermogelijkheden en voetpaden aan beide zijden van de weg”, legt Verbeke uit. “Het ontwerp omvat ook de realisatie van éénrichtingsverkeer in de Sint-Bernardusstraat (deel tussen Sluis en Diepestraat), zodat ook hier ruimte vrijkomt voor de aanleg van een parkeerstrook. Het éénrichtingsverkeer loopt van Sluis naar de Diepestraat.”

Timing

De werken worden uitgevoerd in drie fasen. De timing geldt telkens onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gunstig weer. Tijdens de eerste fase wordt de rijbaan van de Sluis afgesloten voor doorgaand verkeer zodat er een nieuwe rioleringsbuis aangelegd kan worden. “Dit gaat gepaard met uitgebreide grondwerken en het openbreken van de rijbaan over de volledige breedte. Op het pleintje ter hoogte van de Diepestraat installeert de aannemer een ondergronds pompstation. Deze werken nemen een zestal weken in beslag”, zegt de schepen. In deze periode zal doorgaand (vracht)verkeer onmogelijk zijn.

Begin mei verhuizen de werken naar de Diepestraat, inclusief de kruispunten met de Sint-Bernardusstraat en Hooibergen. Voor de doodlopende zijstraten, zijnde de Muysertstraat en het tweede deel van de Sint-Bernardusstraat, wordt steeds een tijdelijke toegang via de achterzijde voorzien. Eén van beide straten blijft op elk moment bereikbaar voor plaatselijk verkeer. De aannemer voert in deze zone zowel de rioleringswerken als de heraanleg van de weginfrastructuur uit, met uitzondering van de bovenste asfaltlaag. In de laatste fase concentreert de aannemer zich op de werken in de Sint-Bernardusstraat en Hooibergen. De parochiezaal blijft dan te voet bereikbaar. Als alles verloopt zoals gepland, zijn alle werken afgerond voor het einde van het jaar.

Verkeershinder

Om de nieuwe riolering op het bestaande stelsel van Sluis aan te sluiten, blijft de rijbaan van Sluis voor een periode van zes weken noodgedwongen afgesloten voor doorgaand (vracht)verkeer. “Handelaars, horeca en woningen in het afgesloten deel van de dorpskern blijven bereikbaar via een plaatselijke omleiding”, verzekert schepen Verbeke. De omleiding voor het doorgaand (vracht)verkeer verloopt in beide rijrichtingen via de Turnhoutsebaan, Kapellestraat, Ginderbuiten en Zuiderring (N71). Voor het plaatselijk verkeer verloopt de omleiding in beide richtingen via Diepestraat, Hooibergen, Binnenvelden en Broekbeemden. Ook fietsers zullen waar nodig de omleiding moeten volgen. “Vooraleer de werken starten, organiseren we voor de betrokken bewoners een informatievergadering in Zaal ’t Getouw. Deze vergadering richt zich op het praktische verloop van de werken."