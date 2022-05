Grote politiemacht valt binnen bij café 't HerenHuys en vindt ... niets: "Maar ondertussen is onze goede naam wel bezoedeld”

De lokale politie en de douane zijn zaterdagnacht binnengevallen in café 't HerenHuys op het Rondplein. Met man en macht zochten ze naar drugs, maar uiteindelijk konden ze niets vinden en dropen ze weer af. Maar het kwaad was al geschied: de goede reputatie van 't HerenHuys is door het slijk gehaald. “Het was precies alsof grote criminelen waren, maar wij hebben absoluut niks te verbergen”, zegt Heidi van 't HerenHuys.

De inval gebeurde zaterdagnacht omstreeks kwart voor één. “Er zaten zelfs nog klanten in het café en op het terras toen plots een grote politiemacht van meer dan twintig agenten binnenviel. Ze doorzochten het hele pand, zelfs de koelcel van ons restaurant hiernaast. Mijn dochter Renke, die hier de zaak uitbaat, wist gewoon niet wat er gebeurde”, vertelt Heidi. “Wanneer ze de agenten om een verklaring vroeg, kreeg ze te horen dat ze niks mochten zeggen. Een uur hebben ze gezocht, maar niks gevonden. Daarna bleek het zogezegd om een routineonderzoek te gaan. Maar daar geloof ik niks van. Dan vallen ze toch niet met zo’n overmacht binnen? Bovendien heeft Renke geen enkel officieel document te zien gekregen. Dat kan toch zomaar niet?”

Dolk in de rug

Achteraf bleek dat er diezelfde nacht nog een andere Molse horecazaak nabij het station werd doorzocht. Welke zaak dat is, is nog onduidelijk. “Wij voelen ons echt geviseerd. Er werd gezocht naar drugs. Hier? Wij zijn met alles is orde, we poetsen hier elke dag, zijn een nette zaak en hebben fatsoenlijke klanten van alle leeftijden, van 16-jarigen en jonge gezinnen tot 80-plussers. Er hangen nota bene tekeningen gemaakt door kinderen van onze klanten op de koelkasten. En dan zou hier drugs verhandeld worden? Zoiets is toch te gek voor woorden”, zegt Heidi.

Het ergste is nog dat de politie handelde naar een anonieme tipgever die ‘t HerenHuys schade wilde berokkenen. “Via-via heb ik te horen gekregen dat een collega-ondernemer ons dit heeft gelapt. En het is niet de eerste keer dat we zo’n dolk in onze rug krijgen”, vertelt Heidi. “Als horecazaak op het Rondplein vallen we bovendien altijd buitenboord omdat we niet in de Corbiestraat zitten. Zo worden alle horecazaken uitgenodigd om rond de tafel te zitten voor de braderij, wij niet”, zegt Heidi. “Wij doen zo ons best om het uitgaansleven van Mol mee nieuw leven in te blazen en dan worden we aangewezen als drugskot. Dat doet zeer.”

Held van Mol

“Het lijkt wel of de anderen het ons niet gunnen. En waarom? Is het omdat wij als ouders geld in de zaak van Renke hebben gepompt? Ik weet het niet, maar de pesterijen moeten stoppen. Ons Renke werkt elke dag keihard. Zij staat nu al zes jaar in het café en doet dat supergoed. Alle klanten zijn vol lof over haar. Drie jaar geleden werd ze zelfs nog verkozen tot ‘De Held van Mol’. Dat zij dit nu heeft moeten meemaken, vind ik heel erg”, zucht ze. “Het is gewoon zo spijtig dat de goede naam van 't HerenHuys nu ten onrechte bezoedeld is. De politie heeft ons die nacht behandeld alsof wij grote criminelen zijn, terwijl wij absoluut niets te verbergen hebben."

