Groot bouwproject Melkerij in Achterbos komt er dan toch: "De nieuwe aanvraag bevatte minder appartementen”

MolHet gemeentebestuur heeft beslist toch een omgevingsvergunning af te leveren voor het bouwproject ‘Melkerij’ in de dorpskern van Achterbos. Nadat de eerste aanvraag vorig jaar werd geweigerd, diende projectontwikkelaar Durban Ground-up een aangepast versie in die nu dus wel groen licht kreeg. Voor het project moeten de voormalige melkerij, de aanpalende woning, het vroegere café Peir Oan en de loods in de Melkerijstraat gesloopt worden.

De projectontwikkelaar had oorspronkelijk een aanvraag ingediend voor een groot woonproject met 39 appartementen verspreid over zes blokken en zes halfopen woningen. Eén van de appartementsgebouwen zou tot vier verdiepingen hoog zijn gegaan. De grootschaligheid van het project stootte zowel buurtbewoners als het gemeentebestuur tegen de borst en paste volgens het schepencollege niet bij het dorpse karakter van Achterbos. Projectontwikkelaar Durban Ground-up ging met de feedback aan de slag en diende afgelopen zomer een aangepast project in, dat iets kleinschaliger is. Het openbaar onderzoek voor het aangepast project leidde tot 26 bezwaarschriften, een derde minder dan tijdens het eerste openbaar onderzoek. Er is dus nog steeds tegenspraak, maar de gemeente oordeelt dat het project deze keer wel aan alle eisen voldoet.

“Deze aanvraag bevatte minder appartementen. De appartementsgebouwen tellen nu bovendien maximum drie bouwlagen, terwijl in het vorige plan voor het middelste gebouw nog een extra bouwlaag voorzien was. Na een uitgebreide analyse van het dossier oordeelt het college van burgemeester en schepenen dat het project voldoet aan alle voorwaarden voor kwaliteitsvolle woonverdichting in de dorpskern van Achterbos”, zegt schepen voor Openbare Ruimte Andreas Verbeke. “De totale oppervlakte van het projectgebied in de dorpskern van Achterbos bedraagt 0,74 hectare ten opzichte van 0,65 hectare bij de eerste aanvraag. In de nieuwe aanvraag is ook de afbraak van de loods in de Melkerijstraat inbegrepen. Op deze grotere oppervlakte wil de projectontwikkelaar in totaal 37 appartementen creëren (in plaats van 39 appartementen) en negen woningen. In totaal gaat het dus om 46 woongelegenheden.”

Publiek groen

In het nieuwe ontwerp tellen de drie appartementsgebouwen langs de Achterbos elk drie bouwlagen. Dat is voor het middelste gebouw dus één bouwlaag minder in vergelijking met het vorige dossier. Het vierde appartement wordt gebouwd in het binnengebied en telt twee bouwlagen. “De appartementen langs Achterbos werden ook meer naar achter geplaatst om een groene voortuinstrook te creëren en het straatbeeld groener en levendiger te maken. En net zoals bij het eerder ingediende dossier wordt het binnengebied bovengronds volledig autovrij, waardoor er ruimte ontstaat voor een centraal publiek plein met groen en looppaden. De publieke zone wordt ingericht als speelzone met robuuste materialen."

Ook de ondergrondse parkeergarage blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid van 61 naar 67 parkeerplaatsen. “Daarnaast voorziet de projectontwikkelaar in deze garage mogelijkheden voor bezoekersparkeren via de parlofoon/QR-codes, een fietsberging én komen er drie deelauto’s. De in- en uitrit van de garage ligt aan Achterbos, zo ver mogelijk van de verkeersremmer. Bovengronds komen twee parkeerplaatsen voor kort zorgparkeren en 24 fietsenstallingen”, laat Verbeke nog weten.

