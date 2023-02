Grondige renovatie voor atletiekpiste Den Uyt: “Anders geen officiële wedstrijden meer”

De atletiekpiste op site Den Uyt, waar in 2014 nog de Special Olympics werden georganiseerd, wordt vanaf maandag gerenoveerd. De piste vertoont momenteel te veel verzakkingen in vergelijking met de normen. “Een grondige renovatie is nodig om de piste te mogen blijven gebruiken voor officiële wedstrijden”, zegt schepen voor Sport Hans De Groof.

De atletiekpiste van Den Uyt in Mol werd begin jaren ’90 aangelegd. De looppiste met rode synthetische ondergrond was toen nog een zeldzaamheid in Vlaanderen. Met z’n lichtverende en poreuze ondergrond bevordert de piste de sportprestaties. “In 2014 kreeg het loopgedeelte naar aanleiding van de Special Olympics al een beperkte renovatie. Ook de kogelstootstand werd toen in het nieuw gestoken. Na meer dan dertig jaar intensief gebruik is de piste evenwel aan een volledige en grondige renovatie toe”, zegt schepen voor Sport Hans De Groof (N-VA).

Overdag op weekdagen

De renovatie van de atletiekpiste wordt opgedeeld in twee fases. Op maandag 27 februari start een gespecialiseerde firma met de eerste fase. Tijdens deze fase – die duurt tot in de loop van april – kan de piste overdag op weekdagen niet gebruikt worden. Na 17 uur kan je wel op de piste terecht. “In de eerste fase vernieuwen we de infrastructuur voor het verspringen en het poolstokspringen”, verduidelijkt schepen Hans De Groof. “We vernieuwen de volledige verspringstand en breiden deze uit. Door het aanleggen van een extra loopstrook en twee vernieuwde bredere verspringbakken verdubbelen we de trainingsmogelijkheden voor het verspringen en de hinkstapsprong. Bij de stand voor het poolstokspringen vernieuwen we de volledige aanloopbaan met fundering, beton,….”

Volledig scherm De atletiekpiste van Den Uyt © Gemeente Mol

Verzakkingen

De tweede fase omvat de grondige renovatie van het loopgedeelte van de atleriekpiste. Die fase start vermoedelijk in het najaar. “In fase 2 focussen we op het volledige loopgedeelte. Bij een nauwgezette controle stelden specialisten vast dat de huidige looppiste te veel verzakkingen vertoont in vergelijking met de normen. Om de piste te mogen blijven gebruiken voor officiële wedstrijden is een grondige renovatie – ook van de ondergrond – essentieel”, vervolgt de sportschepen.

Langere periode onbruikbaar

Tijdens deze fase worden ook de baanboorden en goten aan de binnenzijde én de buitenzijde van de piste volledig vernieuwd, net als de bekabeling voor tijdregistratie op verschillende punten. Er wordt ook een afwateringssysteem voorzien. De piste zal tijdens deze fase voor langere periode niet gebruikt kunnen worden. “De werken voor de tweede fase starten vermoedelijk in het najaar, waarna de oplevering volgt in het voorjaar van 2024. Gezien de grote kost van deze tweede fase onderzoeken we nog verschillende pistes voor bijkomende subsidies”, besluit Hans De Groof. “Met deze gefaseerde renovatie stomen we de atletiekpiste klaar voor de toekomst. De vele sporters kunnen dus op beide oren slapen, want ook de komende 20 jaar kunnen zij voor hun trainingen en wedstrijden terecht bij Den Uyt. Deze keer in nog betere omstandigheden: de nieuwe toplaag zorgt voor een betere demping waardoor lopen niet alleen zachter, maar mogelijk ook sneller kan.”

Tweehonderd lopers per dag

Atletiekpiste Den Uyt wordt veelvuldig gebruikt. Dagelijks zijn er gemiddeld 200 lopers. Zo maken sportclubs als Vabco Atletiek en het Jogging & Marathon Team Mol (JMT) er vaak gebruik van. Maar ook heel wat scholen en individuele lopers trekken voor hun trainingen naar Den Uyt.

