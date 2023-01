Groen licht voor kinderdagverblijf van De Witte Mol: “Voor kinderen met én zonder beperking”

MolHet gemeentebestuur van Mol heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een nieuw kinderdagverblijf in Sluis. Kinderdagverblijf ‘Meneer Miel’ is een initiatief van zorginstelling De Witte Mol. “Het kinderdagverblijf richt zich zowel op baby’s en peuters met een normale ontwikkeling als op jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.” In november 2024 wil het kinderdagverblijf starten.

De Witte Mol is een zorginstelling voor zowel meerderjarige als minderjarige personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel. Op de site aan de Galbergen in Mol-Sluis komt binnenkort ook een nieuw en inclusief kinderdagverblijf. Het gemeentebestuur van Mol heeft daarvoor het licht op groen gezet. Het nieuwe kinderdagverblijf zal plaats bieden aan 36 kinderen.

“Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af voor de realisatie van kinderdagverblijf ‘Meneer Miel’ door De Witte Mol. Eind dit jaar liep een openbaar onderzoek naar deze uitbreidingsplannen. Dit leverde slechts één bezwaarschrift op”, vertelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke.

Inclusieve aanpak

Het toekomstige kinderdagverblijf voorziet in totaal ruimte voor 36 opvangplaatsen, waarvan er in een eerste fase 16 al zijn toegezegd door het Vlaams Agentschap Opgroeien. “Het kinderdagverblijf richt zich zowel op baby’s en peuters met een normale ontwikkeling als op jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een (vermoedelijke) beperking. De Witte Mol streeft met dit initiatief naar een inclusieve aanpak waar kinderen met en zonder beperking de juiste zorgen krijgen én van elkaar kunnen leren”, klinkt het bij de gemeente.

Het vergunde project situeert zich volledig binnen een zone die volgens het gewestplan is aangeduid voor gemeenschapsvoorzieningen. “Voor het project is een stukje ontbossing nodig. In samenspraak met Agentschap Natuur & Bos wordt dit zo minimaal mogelijk gehouden. De bouwplannen werden uitgewerkt om een maximaal groen karakter te behouden, geïntegreerd in de aanpalende Galbergen”, zegt schepen Andreas Verbeke.

Vakantieopvang

Het toekomstige kinderdagverblijf bestaat uit twee leefgroepen van elk achttien opvangplaatsen. Ook vakantieopvang is op deze locatie mogelijk. “Daarnaast omvat het gebouw ook een aantal vergaderlokalen en burelen. Door de groei van De Witte Mol de afgelopen jaren is hier grote nood aan”, besluit Verbeke. “Het gebouw krijgt een sobere baksteenarchitectuur, met enkele accenten in de gevelbekleding. De plannen voorzien in een in- en uitrit naar Sluis, zodat het verkeersluwe karakter van De Witte Mol gevrijwaard blijft. Er is een parking voorzien voor 11 parkeerplaatsen.”

November 2024

Nu de vergunning in orde is, wil De Witte Mol zo snel mogelijk de uitvoeringsdossiers verder in orde brengen. “Het is de bedoeling om in oktober of november te starten met de bouwwerken. Eén jaar later, in november 2024, willen we starten met het kinderdagverblijft. Het zal dus allemaal snel moeten gaan", zegt An Konings, directrice van De Witte Mol. “Een plaatsje reserveren voor het kinderdagverblijf is nog niet mogelijk. Pas als alles in orde is voor de bouw, bekijken we de werking. We zullen communiceren wanneer de plaatsen worden opengesteld.”

Volledig scherm Zo aal het kinderdagverblijf van De Witte Mol er uitzien © RV

