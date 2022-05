Gratis appels vragen aandacht voor dementie

Met de actie steunt gemeente Mol de campagne rond hersengezondheid, een initiatief van expertisecentrum dementie Vlaanderen. Doel van de campagne is mensen te overtuigen dat een gezonde levensstijl niet alleen goed is voor ons hart, maar ook goed voor onze hersenen. Samen met een appel konden bezoekers ook informatiemateriaal krijgen over dementie en geheugenproblemen. Ook het inloophuis dementie in de Pastorie in de Gasthuisstraat, waar inwoners met geheugenproblemen en hun mantelzorgers sinds maart welkom zijn, werd in de kijker gezet.