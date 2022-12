Ginderbuitenaars spreken dromen uit voor hun gehucht: "Meer verkeersveiligheid, groen en warmte voor nieuwkomers”

Mol Ten Hove organi­seert wafelmara­thon ten voordele van De Warmste Week

Zin in heerlijke wafels? Op donderdag 22 december is iedereen van 9 tot 18 uur welkom in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Je kan er dan wafels aan één euro per stuk kopen en zo ook het goede doel steunen. Alle opbrengst gaat namelijk naar De Warmste Week.

