Ginderbuiten heeft duidelijke wens voor toekomst van kerk: “Dorpsplein met behoud van kerktoren als blikvanger”

Het gemeentebestuur wil de herbestemming in overleg met de dorpsbewoners van Ginderbuiten laten verlopen. Zo’n vijftig inwoners kwamen samen met het gemeentebestuur om na te denken over een mogelijke invulling van het kerkgebouw. “Er kwamen interessante ideeën op tafel voor het creëren van ontmoetingsruimte of voor de organisatie van culturele activiteiten”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Toch heerste in de zaal vooral realiteitszin. De kerk van Ginderbuiten een duurzame nieuwe én lokale bestemming geven, wordt door de beperkte isolatie van het gebouw een bijzonder uitdagende en vermoedelijk heel kostelijke opdracht.”

Aantrekkelijke publieke ruimte

Niet concreet

De input van de eerste dorpsvergadering zal nu door het gemeentebestuur gebruikt worden om een onderzoekssubsidie aan te vragen bij de provincie Antwerpen. Daarna zal een studie- en architectenbureau mee nadenken over het herbestemmen van de kerk en de voorliggende parking. In die fase moet er ook duidelijkheid komen over de kostprijs om het kerkgebouw energiezuinig te maken. “Dankzij de eerste dorpsvergadering kunnen we een gedragen verhaal voorleggen aan de provincie Antwerpen. Zij beslissen over het al dan niet toekennen van de subsidie voor het onderzoekstraject. Wanneer een studie- en architectenbureau is aangesteld, spreken we met hen de verdere aanpak en planning af”, besluit het gemeentebestuur. “Om geen valse verwachtingen te scheppen in Ginderbuiten, benadrukken we dat het louter gaat om een eerste studie naar de mogelijkheden. Er ligt op dit moment geen concreet project voor de aanleg van een dorpsplein op tafel. Zoals tijdens de dorpsvergadering toegelicht, zijn hiervoor in deze legislatuur ook geen investeringskredieten voorzien.”