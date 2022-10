Giel (15), een van de jongste scheidsrechters van Vlaanderen, speelt en fluit bij HC Inter Mol: “Ik zou geen van beide kunnen missen”

Mol/LommelWegens grote tekorten is de Vlaamse Sportfederatie op zoek naar jongeren die scheidsrechter willen worden in hun sport. Want zonder officials, geen officiële wedstrijden. Giel Rossel (15) uit Lommel geeft alvast het goede voorbeeld: hij speelt en fluit al van jongs af bij zijn hockeyclub Inter Mol. “Fluiten op het hoogste niveau? Dat is toch wel vrij pittig”, lacht hij.

Hij is nog maar 15 jaar, maar Giel fluit al wedstrijden sinds het derde leerjaar. “Mijn papa floot vroeger zelf wedstrijden bij onze club en ik vond dat eigenlijk wel knap wat hij deed. Dus toen ik 9 jaar was, heb ik zelf mijn theoretisch examen afgelegd. Dat is een online proef met vragen over de spelregels en spelsituaties. Dat kunnen tekstjes zijn, maar ook afbeeldingen of filmpjes. En dan moet jij beslissen of er een fout is gebeurd en wat de gepaste straf is”, legt hij uit. “Sindsdien mocht ik wedstrijden fluiten op alle niveaus, behalve nationaal. Om door te stromen naar dat hoogste niveau heb ik eind mei van dit jaar mijn fysieke proef afgelegd. Daar had ik wel veel stress voor. (lacht) Maar het is toch gelukt. Nu fluit ik dus ook voor de U14 op nationaal niveau. Hopelijk kan ik binnenkort nog doorstromen naar de U16 of zelfs U19.”

Volledig scherm Giel en zijn allereerste scheidsrechterstruitje, van toen hij slechts 9 jaar was. © Liese Demeulenaere

Maar hoe hoger het niveau van de wedstrijd, hoe moeilijker het ook wordt voor de jonge scheids. “Je moet dan natuurlijk veel sneller aansluiten op het spel. Dat is soms wel vrij pittig”, lacht Giel. “Dus we zullen zien wat er mogelijk is. We moeten namelijk elk jaar opnieuw een fysieke proef doen. De uitslag daarvan bepaalt mee op welk niveau je scheidsrechter mag zijn”, vertelt hij. Met al zijn ervaring heeft Giel ondertussen al een eigen techniek ontwikkeld om een wedstrijd vlot te fluiten. “Ik gebruik een horloge om de gegevens van de wedstrijd goed bij te houden, maar ik schrijf ondertussen ook de stand, waarschuwingen en uitgedeelde kaarten neer op de achterkant van mijn gele kaart. Als mijn horloge dan een foutmelding geeft, dan kan ik dus nog altijd verder.”

Beroepsmisvorming

De jonge Giel spreekt vol passie over zijn taak als scheidsrechter, maar hij is zelf ook nog actief als speler bij zijn hockeyclub Inter Mol. En dat brengt wat beroepsmisvorming met zich mee. “Ik denk tijdens een match vaak: “Allez, wat doet die scheids nu?” Het is dan heel moeilijk om mijn mond te houden. (lacht) Tot nu toe is dat gelukkig altijd wel gelukt, maar er komt ooit nog wel eens een moment dat ik eraan hang, denk ik.” Maar wat doet hij nu liever: zelf spelen of fluiten? “Dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou het geen van beide kunnen missen, als ik eerlijk mag zijn. Je beleeft de match heel anders natuurlijk. Als speler ga je er volop voor met je ploeg, als scheidsrechter is het beter om te doen alsof je de spelers niet kent. Dat maakt het makkelijker om onpartijdig te zijn. Maar beide vind ik heel plezant om te doen.”

Volledig scherm Giel Rossel in actie als scheidsrechter. © Sylvia Poorters

Enorme vergrijzing

Giel is nochtans een van de weinige jongeren in Vlaanderen die zich inzetten als scheidsrechter. Sterker nog, hij is een van de jongste Vlaamse scheidsrechters. “Voor de achtste editie van onze Week van de Official hebben we een bevraging gedaan bij al onze federaties. Wat blijkt? Maar liefst 80 procent zit met een tekort aan officials. Er is te weinig instroom en een enorme vergrijzing”, zegt Sara Pannecoucke van de Vlaamse Sportfederatie. “De Week van de Official staat dit jaar daarom volledig in het teken van de opleiding en bijscholing van nieuwe scheidsrechters, juryleden en wedstrijdleiders. Maar dat is zeker niet evident, want hoe kunnen we jongeren bereiken én ook nog eens motiveren om een opleiding te volgen? Toch zijn er ondertussen al enkele projecten lopende om daar een antwoord op te bieden.”

Zo lanceert de Vlaamse Sportfederatie een online leerplatform, waar alle sporten hun wedstrijdleiders kunnen opleiden. “Grote federaties - denk maar aan voetbal - hadden dat zelf al, maar kleine federaties zoals in het badminton zijn niet in de mogelijkheid om dat zelf te betalen. Daarom nemen wij het initiatief als overkoepelende organisatie. Op het platform kunnen ze leertrajecten op maat van elke specifieke discipline opstellen”, legt ze uit. “We begeleiden de federaties ook met de opstart van de trainingsmodules. Online kunnen we ook veel meer jongeren warm maken om een opleiding tot official te volgen. Ze leren als het ware vanuit hun zetel de theoretische achtergrond van de sport en hoeven niet meer in een muf klaslokaal te zitten om te luisteren naar een leraar die hen zegt hoe het werkt. We hopen de functie van scheidsrechter zo wat aantrekkelijker en toegankelijker te maken, want ze is nu eenmaal enorm belangrijk. Zonder scheidsrechters moeten er wedstrijden worden geschrapt. In veel federaties is het al zover en dat is natuurlijk erg spijtig.”

Volledig scherm Giel Rossel speelt en fluit als een van de jongste scheidsrechters van Vlaanderen bij HC Inter Mol. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Giel Rossel in actie als scheidsrechter. © Sylvia Poorters

