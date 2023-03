Gibbo Galbergen start nieuwe duale opleiding hoeknaadlasser

“De duale opleiding hoeknaadlasser wordt gespreid over twee schooljaren waarbij je twee dagen les volgt op school. De overige drie dagen werk je op de werkvloer bij één van onze partnerbedrijven of werkgevers. Het is de ideale mix van leren in een onderneming en op school”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren (N-VA). “Interesse, maar wil je meer weten over ‘duaal leren’? Kom op donderdag 30 maart vrijblijvend naar de infoavond en kom meer te weten over de combinatie van leren op school en in een onderneming. Na de presentatie krijg je de kans om vragen te stellen. De infoavond vindt plaats van 19 tot 20 uur in Gibbo Galbergen.”