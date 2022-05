GIBBO Galbergen doekt opleidingsvorm 2 op: "Nood blijft hoog, maar onmogelijk voor onze school om nu te realiseren”

Mol KWB Mol-Cen­trum schenkt 1.000 euro aan Kom op tegen Kanker

KWB Mol-Centrum overhandigde op maandag 2 mei een cheque ter waarde 1.000 euro aan het Mols comité Kom op tegen Kanker - LotinCo. De cheque was het resultaat van de pensenkermis die de vereniging in 2019 en 2021 organiseerde. De pensenkermis is een jaarlijkse traditie, die in 2020 door corona even niet kon doorgaan. De organisatoren schenken de opbrengst telkens integraal aan Kom op tegen Kanker.

