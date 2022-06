Gezocht: jobstudenten voor wzc Ten Hove

Wie student is, minimum 17 jaar en wat wil bijverdienen in de zomermaanden kan zich kandidaat stellen voor een studentenjob in woonzorgcentrum Ten Hove in Mol. Het gemeentebestuur zoekt zowel nog jobstudenten kine, verzorging als verpleging. Voor verpleging en verzorging gaat het om een 4/5de contract. Er worden nog jobstudenten gezocht voor verschillende periode. Voor kinesist gaat het om een voltijds contract in juli of augustus. Wie interesse heeft, kan een online sollicitatieformulier invullen via de website van de gemeente Mol.