NET OPEN. Bart en Debbie zwaaien deuren open van nieuw bordspel­len­café Panterland: “Naast spelletjes kan je hier ook meer dan 30 craftbie­ren uittesten”

Fan van bord- en kaartspellen? Dan moet je eens binnenspringen in het gloednieuwe Panterland op het Rondplein. Kersverse uitbaters Debbie van Keulen (29) en Bart Gielen (34) laten je er kennismaken met de nieuwste games in hun uitgebreide spellenbibliotheek, van eenvoudig tot complex. En zoals in elk café kan je er natuurlijk ook je dorst lessen. “Het kleurrijke bord achter de tap hebben we zelf gemaakt. Daar zijn we toch best fier op.”