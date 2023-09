SCK CEN stuurt miniatuur­hart de ruimte in voor veroude­rings­on­der­zoek: "Amper een chiazaadje groot, maar bootst het menselijk hart getrouw na”

Het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol slaat de handen in elkaar met vier Belgische bedrijven en onderzoekscentra om hart- en vaatziekten te onderzoeken. Onder de noemer AstroCardia sturen de onderzoekers in 2025 een miniatuurhart naar het internationaal ruimtestation ISS om zo te bestuderen waarom het risico op hart- en vaatziekten toeneemt, naarmate we ouder worden. “In de ruimte treden die verouderingsprocessen twintig keer sneller op dan op aarde.”