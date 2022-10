Geniet van wereldse vibes op het fairtrade muziekterras

voetbal eerste nationale Alessandro Cerigioni speelt zaterdag met Dessel in Thes: “Paniek­voet­bal is voor niks nodig”

Het ene seizoen is het andere niet. Bij Dessel weet men er alles over. Vorig jaar was de Kempische formatie in eerste nationale nog toonaangevend. Vandaag, na zeven speeldagen, maakt Dessel kennis met de keerzijde. Zo snel mogelijk het vertrouwen terugvinden en hopen dat de resultaten volgen. Dat is nu de prioriteit. De manier waarop komt stilaan op de tweede plaats.

6 oktober