Geniet van Lenteshopping tijdens laatste weekend van maart

CVO Edu Kempen biedt voortaan volwaardi­ge opleiding tot huishoud­hulp aan: “Erkend diploma geeft de job de waardering die ze verdient”

De job van huishoudhulpen wordt meer dan eens onderschat. Huishoudhulpen moeten niet alleen goed kunnen poetsen, maar ook goed kunnen communiceren en inzicht hebben in werkorganisatie, producten en materialen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom gieten volwassenenonderwijs Edu Kempen en Dienstenfirma BalDeMo CV-SO die vaardigheden nu in een volwaardige opleiding, inclusief erkend diploma.