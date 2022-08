Geniet van gratis openluchtfilm op site De Zwaan

Mol Campus Sint-Lutgardis ontvangt 100.000 euro Vlaamse subsidies

Het Vlaamse ministerie van Onderwijs investeert maar liefst 99.825 euro in Campus Sint-Lutgardis in Mol. Concreet gaat het om renovatiewerken aan gangen en leslokalen. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

10 augustus