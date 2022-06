Gemeenteraad weigert ‘zaak der wegen’ omstreden verkaveling 15 Kapellekens

Kort nadat de gemeente en Stichting Kempens Landschap eind februari trots aankondigden de historische site van de 15 Kapellekens in Achterbos op te willen waarderen, bleken er ook plannen te zijn voor een verkaveling in de omgeving van het beschermde erfgoed. Een projectontwikkelaar wil er namelijk een nieuwe weg en dertien bouwkavels realiseren. De plannen stuitten algauw op hevig protest van de buurtbewoners. Zij vreesden immers meteen voor de toeristische waarde van de 15 Kapellekens en de rust in hun straat.

Zaak der wegen

De ‘zaak der wegen' van het omstreden project lag maandagavond voor goedkeuring op de gemeenteraad. In dit soort projecten is het immers aan de gemeente om naast het tracé van de nieuwe weg op haar grondgebied ook te beslissen over de keuze van wegverharding, de bestrating, weguitrusting, nutsleidingen, aanleg van voetpaden, etc. “Voor de verkaveling 15 Kapellekens handelt de ‘zaak der wegen’ over een bestaande buurtweg die zou verhard en verbreed worden zodat deze voor de projectontwikkelaar kan dienen als centrale weg voor de nieuwe verkaveling”, legt Andreas Verbeke schepen voor Ruimtelijke Ordening uit.

Afgekeurd

Er werd uiteindelijk beslist om de ‘zaak der wegen' af te keuren, op basis van meerdere negatieve adviezen. “Uit een technische analyse van het aanvraagdossier blijkt dat de zone voor de aanleg van nutsleidingen op sommige plaatsen onvoldoende breed is. Datzelfde geldt voor de te beperkte afmetingen van de keerlus. De inritten worden niet aangelegd in de voorgeschreven verharding. De wegverharding in asfalt past dan weer niet in de natuurlijke omgeving”, zegt schepen Verbeke. “Daarnaast wijzen Pidpa en de Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op tekortkomingen in het technisch ontwerp van de riolering alsook in de infiltratiemogelijkheden.”

De regionale erfgoedvereniging Stuifzand verwijst in zijn negatief advies dan weer naar het verlies van de belangrijke maatschappelijke rol en functie van de huidige buurtweg. “Deze buurtweg maakt deel uit van de ervaring van een bezoek aan de 15 Kapelletjes en wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars. Door de buurtweg te bebouwen, verharden en autoverkeer toe te laten, verdwijnt de maatschappelijke functie als culturele ervaring”, klinkt het. “Daarnaast wordt ook het esthetische aspect ernstig verstoord, aangezien bos moet wijzen voor de aanleg van een verharde wegenis. Ook de religieuze en spirituele functie als ervaring van bezinning en devotie zal sterk verhinderd worden.” Tot slot omvatten de plannen slechts beperkte publieke groenzones, met maar zes nieuwe bomen.

Vergunning

Om een verkavelingsproject zoals dit te realiseren, moeten zowel de procedures voor de ‘zaak der wegen’ als de verkavelingsvergunning met positief gevolg afgerond zijn. “Voor deze verkavelingsvergunning zelf nam het college van burgemeester en schepenen nog geen beslissing. Deze beslissing volgt nog binnen de voorziene wettelijke termijn”, laat Verbeke weten. Maar de gemeenteraad kan geen verkavelingsvergunning afleveren wanneer de ‘zaak der wegen’ van het project is afgekeurd. Bovendien kan de projectontwikkelaar de facto niet in beroep gaan tegen die beslissing. Hij kan eventueel wel een nieuwe ‘zaak der wegen’ indienen. Op dit moment is de kans dus zeer klein dat de verkaveling er komt. Daarmee volgt de gemeente ook de wens van de Mollenaars zelf. Tijdens het openbaar onderzoek ontving de gemeente immers 162 bezwaarschriften en petitielijsten.

