Gemeentelijke gebouwen zetten verwarming graadje lager: “Maar zelfs met besparing stijgen onze totale energiekosten fors”

Het gemeentebestuur biedt uiteenlopende vormen van dienstverlening aan én telt daardoor ook bijzonder veel gebouwen. Denk daarbij maar aan ’t Getouw en de volledige welzijnssite Ten Hove, Schouwburg Rex, site De Zwaan, ecocentrum De Goren, sporthal Den Uyt en het oud-gemeentehuis op de Markt. Daarnaast zijn er nog de talrijke scholen, andere sporthallen en kinderclubs. “Deze vaak grote gebouwen worden bovendien intensief gebruikt, waardoor ook verwarming en verlichting in de avonduren vereist zijn. In sommige situaties gaat het ook over oudere gebouwen, met minder isolatie en oudere verwarmingsinstallaties. Naast de energiekost van al deze gebouwen betaalt het gemeentebestuur ook de factuur voor de openbare verlichting en de verlichting van monumenten”, zegt burgemeester Caeyers.

En daar hangt natuurlijk een groot prijskaartje aan. Dat was altijd al zo, maar door de recente prijsstijgingen kan de gemeente dat prijskaartje nu niet meer betalen. “We stevenen af op een jaarlijkse energiefactuur van maar liefst 3,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt tot drie keer hoger dan in het verleden”, zegt hij. De gemeente neemt daarom verschillende maatregelen en voorziet gerichte investeringen om de energiekost maximaal terug te dringen. “We streven hierbij op korte termijn naar een vermindering van minstens 15 procent. Zelfs met deze besparing stijgen onze totale energiekosten fors.”

Naar 19°C

De meest opvallende maatregel omvat het begrenzen van de temperatuur in de gemeentelijke gebouwen tot maximaal 19°C. “Vanaf de start van het stookseizoen – in principe vanaf 1 oktober – stellen we onze verwarmingsinstallaties in op deze maximumtemperatuur. Uitsluitend in zeer specifieke omstandigheden zijn afwijkingen mogelijk. Eén graad verlagen levert een energiebesparing op van 5 tot 7 procent. Met deze maatregel mikken we over alle gebouwen heen op een besparing van 10 procent”, legt Caeyers uit. “Deze maatregel zal samen lopen met een uitgebreide informatiecampagne waarbij we onze medewerkers én alle overige gebruikers van onze gebouwen aanzetten tot het zuinig omspringen met verwarming, verlichting en andere energiebronnen. Zo worden alle thermostatische kranen op een vaste stand ingesteld." Ook zullen de verwarmingsinstallaties per gebouw nog beter afgesteld worden op het effectieve gebruik om onnodig verwarmen te vermijden.

Volledig scherm Burgemeester Wim Caeyers (CD&V) voor het oude gemeentehuis van Mol, een van de monumenten die voortaan niet meer verlicht zullen worden. © Liese Demeulenaere

Ledlampen

Daarnaast gaat het gemeentebestuur verder met de vervanging van traditionele straatlampen door energiezuinige ledlampen. Die verbruiken niet alleen minder elektriciteit, maar kunnen tijdens de nachtelijke uren ook nog gedimd worden tot 50 procent van de capaciteit. “Lichten aan kruispunten en op andere specifieke locaties - waaronder bijvoorbeeld de stationsomgeving - blijven evenwel de hele nacht branden. De komende weken analyseren we nogmaals of en op welke locaties we met aanpassingen aan het nachtregime nog extra elektriciteit kunnen besparen. Daarnaast bekijken we of we de algemene start van het nachtregime kunnen vervroegen. Uiteraard blijft veiligheid onze absolute prioriteit”, zegt hij. “Daarnaast stoppen we met het verlichten van monumenten, waaronder het oud-gemeentehuis, de Sint-Pieter en Pauwelkerk en de abdij van Postel.”

Zwembad

Naast maatregelen en kleinere investeringen op korte termijn investeert de gemeente ook in de vernieuwing van stookinstallaties en de aansturing ervan. Zo worden gemeentelijke gebouwen voortaan gerenoveerd met een warmtepomp of verwarming op lage temperaturen. Ook buigt de gemeente zich over de eventuele installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. “Tenslotte gaan we in overleg met VITA Den Uyt om te bekijken welke energiebesparingen in het zwembad nog haalbaar zijn. Gelukkig investeerden we hier enkele jaren geleden in een volledig vernieuwd zwembadencomplex waarbij energiezuinigheid centraal stond in het technisch ontwerp van alle installaties en het gebouw.”

