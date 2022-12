Gemeentebestuur verwacht vrijdag slechts zeer beperkte stakingshinder

“Uit een rondvraag bij onze diensten blijkt dat de dienstverlening voor onze inwoners niet in het gedrag komt. Wil je op vrijdag 16 december de juiste toestand weten? Bel in de loop van de dag naar 014 33 07 11. De meeste diensten werken op afspraak”, laat de gemeente weten. Je zal dus gewoon terecht kunnen in het gemeentehuis, mits afspraak. Toch benadrukt de gemeente dat de situatie mogelijk nog verandert. “Deze berichtgeving is gebaseerd op een interne peiling naar de stakingsintentie en geldt onder voorbehoud.”