Gemeentebestuur steunt acht verenigingen met werking in het Zuiden

“Heel wat Mollenaren zetten zich, via verschillende organisaties, belangeloos in voor mensen in het globale Zuiden. Dat doen zij via sterke partnerorganisaties ter plaatse. Voor hun projecten kunnen zij aanspraak maken op subsidies via de gemeente”, zegt Vreys. “Enkel verenigingen actief in onze gemeente en aangesloten bij de mondiale raad kunnen een subsidie aanvragen. Alle aanvragen worden gescreend en afgetoetst aan de vooropgestelde criteria.” De verenigingen die een jaarlijkse werkingssubsidie toegekend kregen zijn Anfom, Broederlijk Delen, Damiaanactie, Focus, Musojuna, Rikolto, Rugendo en Vrienden van Cuba. “Alle verenigingen die subsidies ontvangen, koppelen op de mondiale raad terug over de resultaten en vorderingen van de gesteunde projecten.”