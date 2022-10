Gemeentebestuur informeert sportverenigingen over energiebesparende maatregelen

“Met de stijgende energieprijzen ontvangen we veel vragen van onze clubs. Met een gerichte mailing geven we hen antwoorden en tips. Daarnaast geven we clubs die in de gemeentelijke sporthallen trainen een overzicht van de maatregelen die sinds oktober gelden in onze gebouwen", zegt schepen voor Sport Hans De Groof. Zo wordt de temperatuur in ruimtes waar gesport wordt, verlaagt naar 17 graden. In de kleedkamers is het voortaan maar 19 graden. Ook worden douches ingesteld op maximaal 36 graden en worden de klokken van de verwarming afgestemd op de gebruikersuren.