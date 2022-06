Gemeentebestuur gaat voluit voor verkeersluw groen hart in het Centrum

Naast workshops met rechtstreeks economisch betrokkenen (horeca-uitbaters, centrumhandelaars, marktkramers en foorreizigers) luisterde de gemeente via een fysieke infomarkt en een online bevraging ook naar de mening van inwoners en alle overige geïnteresseerden. “Tijdens de infomarkt stelden we bij onze inwoners een groot draagvlak vast voor maximale vergroening en verkeersluwe belevenisvolle wandelzones”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans.

“Onze horeca-uitbaters hopen op grotere terraszones die niet wekelijks moeten worden opgebroken voor de dinsdag- en zondagsmarkt. De handelaars uitten hun bekommernis omtrent het verdwijnen van de parkeerplaatsen binnen het projectgebied en vroegen hiervoor compenserende maatregelen. Marktkramers en foorreizigers stonden open voor verandering, maar willen absoluut in het hart van het Centrum blijven. Ze streven naar een maximale integratie en samenwerking met de horeca”, legt schepen Heurckmans uit.

Verkeer

Alle bekommernissen werden geïntegreerd in de conceptplannen voor het volledige projectgebied. Het Santo Tomàsplein en de horecazone van de Corbiestraat worden daardoor verkeersluwe wandelzones met aantrekkelijke zit- en beleefplekjes. De maatregel biedt ook heel wat mogelijkheden om de terrassen er permanent uit te breiden. Daarvoor moeten de publieke parkeerplaatsen wel verdwijnen definitief in beide zones, maar die worden wel met een surplus aan parkeerplaatsen gecompenseerd binnen de handelskern. Zo worden de recent aangekochte gronden in de Smallestraat achter Schouwburg Rex ingericht als gloednieuwe centrumparking.

In de ontwerpplannen worden ook drie zijdes van het Rondplein omgevormd tot verkeersvrije wandelpromenades met ruimte voor maximale vergroening en grotere terrassen. “Dankzij een doordachte heraanleg van het Rondplein combineren we deze groene wandelpromenades zelfs met extra parkeerplaatsen op het middengedeelte. De verkeersafwikkeling naar en van het Rondplein verloopt in de toekomst volledig via de noordzijde, tussen de Corbiestraat/Lakenmakersstraat en Sint-Pieterstraat.” Door de aangepaste verkeersregeling krijgt bovendien ook het pleintje van de Schansstraat een verkeersluw en groen karakter.

Markt en kermis

De vergroening en herinrichting zijn haalbaar na een herschikking van de dinsdagmarkt. “Er komt via een aangepaste marktopstelling een veel betere wisselwerking tussen de horeca en de marktkramen. Het Rondplein is en blijft dus het hart van onze wekelijkse markten en onze jaarlijkse kermis, alsook voor grotere evenementen”, zegt de schepen. Ook de jaarlijkse kermis blijft in het Centrum. Sterker nog, de kermiszone wordt zelfs uitgebreid. “We behouden allereerst een sterke kermiscluster op het vernieuwde Rondplein en de Lakenmakersstraat. Vervolgens verweven we de kermis in de uitgangsbuurt met de verruimde terrassen. Voor de extra ruimte die we nodig hebben om de volledige kermis te plaatsen, kijken we naar de Boerenkrijgstraat en het Laar."

Timing

Grootse plannen dus, maar de uitvoering ervan laat nog even op zich wachten. “De afgelopen dagen werden alle economisch betrokkenen geïnformeerd over de conceptplannen. Op basis van de gegeven opmerkingen zal het conceptplan hier en daar nog bijgestuurd worden. We stellen de plannen nu ook aan het grote publiek voor en geven iedereen de kans om te reageren”, zegt schepen Heurckmans. Ondertussen krijgen ook de technische detailplannen vorm. “Wanneer deze klaar zijn, presteren we deze detailplannen aan alle betrokkenen en het grote publiek. Op dat moment vindt de laatste afstemming plaats. Vervolgens starten we met de zoektocht naar een aannemer en plannen we de uitvoering.”

